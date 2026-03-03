Uffizi riemerge l' ingresso voluto dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena

Dopo otto anni di chiusura e un anno di lavori, l’ingresso storico degli Uffizi, voluto dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena, è stato riaperto al pubblico. Il nuovo allestimento riprende l’aspetto originale di quando fu aperto per la prima volta, tornando a essere un punto di accesso simbolico alla Galleria. La riapertura segna il ritorno di un luogo chiave nel percorso espositivo.

"Pietro Leopoldo, figlio dell'Imperatore Francesco, di casa d'Austria e Granduca di Toscana, ebbe cura di riordinare il Museo Mediceo accrescendone gli spazi e il numero delle opere e di abbellirlo con un aspetto ancora più splendido per il lustro della sua città e per lo sviluppo delle Belle Arti": questa l'iscrizione (in latino) apposta sull'ingresso della Galleria per salutare i visitatori. Sopra la 'dedica' del nuovo Granduca, scritta in latino di pugno dall'abate Luigi Lanzi direttore del museo, di Pietro Leopoldo è collocato in bella vista il busto all'antica, eseguito dallo scultore settecentesco Francesco Carradori.