A Civitanova, un uomo si è avvicinato al bancone di un bar, ha premuto il pulsante per aprire la cassa e ha preso alcune banconote prima di uscire. Il barista ha pubblicato online un video che riprende l’episodio e invita a restituire il denaro e a chiedere scusa. La scena è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza installate nel locale.

CIVITANOVA - Si avvicina al bancone, si sporge verso il lato interno, preme il pulsante che apre la cassa e arraffa alcune banconote. È la scena che si vede nel video pubblicato da Marco Servidei, titolare dell’omonimo Caffè – Ristorante di via Saragat, a Fontespina. Sono le riprese di una telecamera interna messe on line sulla pagina social dell’esercizio. La segnalazione L’imprenditore ha voluto anche inserire una frase sopra le immagini con nome e cognome della persona che trafuga il denaro, dimostrando così di averlo riconosciuto. «Un consiglio, riportali». Quello che appare come un furto è avvenuto poco dopo le 22.15 di mercoledì sera, sfruttando un momento in cui il barista in servizio era occupato.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Civitanova, ruba le banconote dalla cassa ed esce: il barista pubblica il video delle telecamere. «Riportale e chiedi scusa»

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