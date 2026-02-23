Nessuna polemica pubblica ma il Milan esce dalla lotta Scudetto per un ‘chiaro ed evidente errore’

Il Milan ha perso punti contro il Parma a causa di un errore evidente durante il match. La decisione di annullare un gol di Troilo si è rivelata sbagliata, perché il VAR ha interpretato erroneamente una situazione da 'OFR'. Questo episodio ha determinato l'esito della partita, facendo perdere al Milan l'opportunità di consolidare la propria posizione in classifica. La confusione creata dall'errore ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

© Pianetamilan.it - Nessuna polemica pubblica, ma il Milan esce dalla lotta Scudetto per un 'chiaro ed evidente errore'

Dopo il k.o. maturato ieri sera contro il Parma di Carlos Cuesta, il Milan di Massimiliano Allegri saluta quasi definitivamente i suoi sogni di realizzare una rimonta Scudetto ai danni dell'Inter capolista, ora distante ben 10 punti. In un 'San Siro' in cui non vede posto vuoto nemmeno al terzo anello, va in scena la gara Milan-Parma, 26^ giornata di Serie A fondamentale per le ambizioni di gloria dei rossoneri. Ambizioni che vengono frantumate dal gol di testa di Mariano Troilo arrivato al minuto 80 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questo è l'episodio che lascia molto a discutere il mondo Milan.