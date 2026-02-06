Comitato Remigrazione alla Camera Bonelli a Forgiuele | Un oltraggio al Parlamento chiedi scusa – Il video

Alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5s e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno interrotto la conferenza del Comitato Remigrazione, promossa dal deputato Furgiuele della Lega. La polizia ha deciso di annullare l’evento per motivi di ordine pubblico, scatenando le polemiche. Tra i presenti, anche alcuni esponenti neofascisti. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti, creando tensione tra le forze politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Durante l'occupazione, Bonelli ha gridato a Forgiuele: "Questa è la casa di Giacomo Matteotti, di Angela Gotelli che tu nemmeno sai chi fosse, la casa di Teresa Mattei. E' la casa di coloro i quali, madri e padri costituenti, hanno dato la vita nella liberazione e nella lotta antifascista, e tu stai portando Luca Marsella, un fascista dichiarato, tu stai portando Ivan Sogari, nazista dichiarato, e ti sei assunto una responsabilità.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Furgiuele Remigrazione

Roma, questa mattina, Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e si sono seduti, bloccando la conferenza sul tema della remigrazione.

La tensione sale alla Camera prima ancora dell’inizio della conferenza stampa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Furgiuele Remigrazione

Argomenti discussi: Remigrazione: che cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare; Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola; Qui si fa la remigrazione o si muore - L’estrema destra neofascista dalle piazze alla Camera; La remigrazione piace alla Lega. Silenzio da Fratelli d’Italia.

Casapound e Fronte Skinheads alla Camera per parlare di remigrazione grazie alla Lega: è buferaDa Casapound al Veneto Fronte Skinheads e Rete dei Patrioti, fino a ex Forza Nuova. Tutti insieme, dietro un’etichetta più neutra, quella del Comitato Remigrazione e Riconquista, sbarcano alla Camera ... ilfattoquotidiano.it

Il Comitato Remigrazione alla Camera canta l'inno di Mameli e grida Antifascisti mafiosiDeputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Leg ... ilgiornale.it

Remigrazione e Riconquista: al via la raccolta firme fisica in tutta Italia il 14 e 15 febbraio Roma, 5 febbraio – Dopo lo straordinario successo della raccolta firme online, il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia l’avvio della raccolta firme fisica attraver facebook

Sono politicamente lontano dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Ma la gazzarra censoria al ritmo di Bella Ciao, inscenata da quelle stesse sinistre che hanno invitato alla Camera Mohammad Hannoun, indagato per finanziamento al terrorismo di Hama x.com