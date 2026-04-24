Civici azzurri ricostruttori del centrodestra c' è anche Mainiero | Progetto politico senza padroni

Il coordinamento Civica Italia si presenta come un progetto politico senza padroni, attirando figure come Giuseppe Mainiero, che ha deciso di aderire con convinzione. Mainiero, già coinvolto nella fondazione di un movimento in provincia di Foggia, ha scelto di seguire questa nuova iniziativa, nonostante le offerte di Fratelli d’Italia. La formazione si definisce come un insieme di “ricostruttori del centrodestra” e si distingue per la sua autonomia da influenze esterne.

È un progetto politico che “non ha padroni” il coordinamento Civica Italia ed è la caratteristica che ha convinto anche il battitore libero Giuseppe Mainiero ad aderire convintamente, trascurando le sirene di Fratelli d’Italia, che aveva contribuito a fondare in provincia di Foggia.I civici che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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