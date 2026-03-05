Venezia Musei Civici assumono operatori anche senza esperienza | basta sapere l’inglese

I Musei Civici di Venezia hanno aperto una selezione di personale aperta a candidati senza esperienza, purché abbiano conoscenze di inglese. La ricerca riguarda posizioni nel settore culturale e dei servizi al pubblico, con l’obiettivo di inserire nuovi operatori presso una delle realtà artistiche più visitate d’Italia. La selezione è rivolta a chi desidera lavorare in questo ambito e soddisfa i requisiti richiesti.

Se stai cercando una nuova opportunità nel settore culturale e dei servizi al pubblico, sappi che è stata indetta una selezione di personale per lavorare presso i Musei Civici di Venezia, una delle realtà artistiche più visitate d’Italia. La società CoopCulture, principale cooperativa italiana attiva nei servizi per i beni culturali, ha avviato una procedura di reclutamento per operatori e operatrici da inserire nei servizi di biglietteria, accoglienza e guardiania nelle sedi museali situate sulla città che galleggia. Quali sono le posizioni aperte La selezione è rivolta a più profili operativi con mansioni legate alla gestione dei visitatori e al supporto delle attività museali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Venezia, Musei Civici assumono operatori anche senza esperienza: basta sapere l’inglese Musei civici gratis per i residenti nel territorio metropolitano di VeneziaUna nuova opportunità per conoscere il proprio patrimonio culturale, momenti per vivere la comunità, occasioni di partecipazione e condivisione. Ferrovie dello Stato cerca operatori di manovra in Emilia-Romagna, anche senza esperienzaNuove opportunità di lavoro arrivano dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha avviato una selezione rivolta a diplomati da inserire in... Approfondimenti e contenuti su Musei Civici. Temi più discussi: Conferenze dei Musei Civici: IA nell’arte contemporanea il 26 febbraio 2026; Parco Archeologico del Colosseo: lavoro per 30 custodi; Anas: assunzioni di impiegati amministrativi e tecnici, categorie protette, in tutta Italia; A Venezia la mostra Hernan Bas. The Visitors. Musei Civici chiude un anno record: 2,4 milioni di visitatori, 36 di incassiVENEZIA - Mai così tanti visitatori nei musei civici: circa 2 milioni e 400mila euro. Mai così tanti incassi dalle biglietterie: 36 milioni. Il 2025 è stato un anno ... ilgazzettino.it Musei Civici di Venezia: un 2025 da record con oltre 2,4 milioni di visitatoriI Musei Civici di Venezia (Muve) chiudono il 2025 con un bilancio nettamente positivo, registrando una crescita sostenuta dei principali indicatori. Tra musei e mostre sono stati superati i 2 milioni ... rainews.it Dagli appuntamenti nei Musei Civici a quelli sul territorio, l'agenda degli eventi in programma l'8 marzo nella Capitale - facebook.com facebook Ai Musei San Domenico e Musei Civici - Forlì, “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee” rilegge il Seicento come categoria critica ancora attiva, capace di attraversare i secoli e interrogare il presente tra drammaturgia, potere e visione x.com