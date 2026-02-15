Centrodestra senza idee chiare | Candidato politico Anzi no

Il centrodestra a Prato ha annunciato un nome per la corsa alle elezioni, ma subito ha fatto marcia indietro, creando confusione tra gli elettori. La decisione di proporre un candidato si è rivelata improvvisa e poco coordinata, lasciando più dubbi che certezze. La campagna elettorale si avvicina e le forze di opposizione sembrano prive di un piano condiviso, mentre i problemi della città, come la sicurezza, rimangono irrisolti.

Le prossime (e ormai vicinissime) elezioni amministrative costituiscono uno spartiacque fondamentale per Prato dopo il commissariamento del Comune, e il centrodestra ha il dovere – politico e morale – di presentarsi agli elettori con un programma chiaro e condiviso e con una credibile squadra di governo che dia risposte certe ai gravissimi problemi – a partire da quello della sicurezza – lasciati in eredità dalle sinistre". Parte da qui il manifesto del centrodestra in vista dell’appuntamento elettorale, firmato da Forza Italia, Lega e Udc. Salvo poi ripensarci in serata con Forza Itala che invia una precisazione al documento congiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centrodestra senza idee chiare: "Candidato politico". "Anzi no" Il candidato del centrodestra. Prime idee: Castagnoli, Cangini o una donna dalla società civile Nel panorama politico locale, il centrodestra si presenta con diverse opzioni per la candidatura a sindaco, tra cui nomi come Castagnoli, Cangini o una figura femminile proveniente dalla società civile. Sfida a Jamil, Marcello (FdI): "Io candidato sindaco? Non dico no, ma per il centrodestra ho idee diverse" L’ex candidato sindaco Nicola Marcello di Fratelli d’Italia si lascia andare a qualche battuta sul futuro alleanze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Centrodestra senza idee chiare: Candidato politico. Anzi no; Chi sarà lo sfidante di Michele Guerra a sindaco di Parma (di Andrea Marsiletti); Marina Berlusconi sul centrodestra: 'Vannacci non è una perdita, Meloni merita l’oro'; Vittuone, il centrodestra difende Comerio: Lasciò la giunta Pd perché mancava un progetto per il paese. ELEZIONI MACERATA - Anche Roberto Cherubini (M5S) plaude la scelta: «Una persona che ha sempre vissuto la città e fatto squadra». Resta in silenzio Officina delle Idee. Dal centrodestra arriva la polemica dell'assessore Marchiori che attacca il Pd per la ri facebook Cara Meloni, ti scrivo. I giornali del Centrodestra fanno da mesi (compreso il Giornale con la direzione Cerno) titoli e articoli che sembrano scritti di suo pugno da Vannacci. Alle volte in sintonia coi partiti della maggioranza, come oggi, e già questo dovrebbe in x.com