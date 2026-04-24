Cittadinanza ius sanguinis | la Corte Suprema può ribaltare la legge

La Corte Suprema si prepara a esaminare la possibilità di applicare retroattivamente la legge Meloni, che riguarda la cittadinanza basata sul principio dello ius sanguinis. La decisione potrebbe influenzare i diritti di coloro che hanno già maturato determinati requisiti prima dell’entrata in vigore della normativa. La questione riguarda l’interpretazione delle norme e il loro effetto sul passato, senza che siano stati ancora definiti i possibili risvolti pratici.

?? Cosa sapere La Corte Suprema valuterà l'applicazione retroattiva della legge Meloni sui discendenti ius sanguinis. Il verdetto influenzerà migliaia di richiedenti tra Stati Uniti, Brasile e Argentina. La Corte Suprema italiana si appresta a emettere una decisione decisiva nelle prossime settimane, un verdetto che potrebbe ribaltare i vincoli imposti dalla nuova normativa sulla cittadinanza approvata dal governo Meloni per i discendenti degli emigrati. Il caso centrale vede coinvolte due f .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadinanza ius sanguinis: la Corte Suprema può ribaltare la legge Notizie correlate Corte Costituzionale, confermati i limiti allo “ius sanguinis” per ottenere la cittadinanzaLa Corte Costituzionale ha confermato la legge che impone un limite alla concessione della cittadinanza ai discendenti di immigrati italiani. Donald Trump va alla corte suprema per difendere la revoca dello ius soliÈ entrato in aula con grandi speranze, considerando le ripetute decisioni a suo favore della corte, che ha una maggioranza conservatrice, ma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cassazione, 14 aprile: la difesa di Restanio e la linea di resistenza al nuovo orientamento interpretativo; In Cassazione, Mellone sostiene che la cittadinanza italiana è un diritto originario e critica le regole impossibili del nuovo decreto; Un tribunale di Roma emette una sentenza senza precedenti sulla cittadinanza dei minori.; Tra aspettative e principi, la Cassazione esamina la cittadinanza italiana in un’udienza di alto impatto — con rigore istituzionale e clima di cautela. Cittadinanza ius sanguinis, Corte No limiti ad acquisizioni per discendenza/ Ricorsi sono inammissibiliLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei tribunali in merito alla legge sullo ius sanguinis, la norma che regola la cittadinanza per discendenza Cittadinanza ius sanguinis, la Corte ... ilsussidiario.net Cittadinanza italiana e ius sanguinis illimitato: il no della ConsultaLa Corte Costituzionale, tramite la sentenza n. 142 depositata il 31 luglio 2025, mette in discussione il principio, in vigore da oltre un secolo, della cittadinanza italiana per discendenza ... diritto.it Incredibile! Attacca senza pudore i giudici Repubblicani della Corte Suprema. Deboli stupidi e cattivi; una parodia della Corte! x.com Accusando la Svizzera di essere "brillante" solo perché non paga abbastanza agli USA, Donald Trump ha ribadito le sue critiche in un clima di negoziati commerciali tesi, ulteriormente complicati da una sentenza della Corte Suprema e dall'imposizione di nuo facebook