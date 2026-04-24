Il ministro degli Esteri italiano ha annunciato l’intenzione di proporre all’Unione Europea restrizioni sulle importazioni di prodotti provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania. La proposta mira a bloccare i beni provenienti da coloni considerati estremisti, con l’obiettivo di limitare il sostegno economico a queste zone. La decisione arriva in un momento di crescente tensione nella regione e coinvolge direttamente le politiche commerciali europee.

? Cosa sapere Tajani propone restrizioni europee sulle importazioni di prodotti provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania.. La misura mira a colpire le risorse finanziarie delle reti dei coloni estremisti.. Durante il question time al Senato, Antonio Tajani ha delineato una strategia diplomatica che mira a colpire l’economia degli insediamenti in Cisgiordania senza interrompere i rapporti commerciali generali con Israele. Il Ministro degli Esteri ha infatti anticipato che l’Italia sta valutando con favore l’introduzione di restrizioni europee sulle importazioni di prodotti provenienti dai territori occupati, puntando a limitare le risorse finanziarie a disposizione delle reti dei coloni estremisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisgiordania: Tajani punta al blocco dei beni dei coloni estremisti

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