Tajani favorevoli a restrizioni all' import che finanzia coloni estremisti

Un rappresentante politico ha dichiarato che in Cisgiordania le condizioni non sono soddisfacenti e che è necessario apportare cambiamenti. Ha sottolineato che la politica degli insediamenti deve terminare e che devono cessare le violenze commesse da alcuni coloni estremisti. La posizione espressa si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulla situazione nella regione.

"Le cose in Cisgiordania non vanno bene, devono cambiare e lo abbiamo detto chiaramente: la politica degli insediamenti deve finire, come devono finire le violenze dei coloni estremisti. Vorrei anticipare a quest'aula che, insieme ad alcuni partner europei, stiamo valutando positivamente anche l'ipotesi di restrizioni alle importazioni dei beni prodotti nei Territori occupati della Cisgiordania; una misura che colpisce le fonti di finanziamento delle reti dei coloni estremisti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tajani, favorevoli a restrizioni all'import che finanzia coloni estremisti Notizie correlate Tajani, 'meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele'"Oggi sull'accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche. Tajani: ‘meglio sanzionare coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele’LUSSEMBURGO, 21 APR – “Oggi sull’accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche.