Alle 9:00 di oggi, 24 aprile, si apre la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo informale che si svolge a Cipro. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono il bilancio dell’Unione e le questioni relative alla regione del Medio Oriente. La riunione riunisce rappresentanti dei paesi membri dell’Unione Europea e si concentra su questioni economiche e di politica estera.

Prenderà il via alle 9:00 di oggi 24 aprile la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo informale a Cipro. opo che ieri sera i leader Ue hanno cenato nella località marina di Ayia Napa, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggi si sposteranno nella città di Nicosia per discutere in prima battuta del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 e quindi confrontarsi sul prossimo bilancio europeo. La discussione, su cui il Parlamento Ue ha già adottato la propria posizione negoziale, dovrebbe portare alla definizione di un testo entro la fine dell'anno. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha definito il tema "urgente" annunciando anche che vi tornerà "regolarmente" nel 2026 per creare le condizioni per un "accordo tempestivo".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cipro, riunione del Consiglio europeo. Sul tavolo, bilancio e Medio Oriente

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