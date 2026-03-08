Consiglio europeo e crisi in Medio Oriente comunicazioni della premier Meloni

Il Consiglio europeo si è riunito mercoledì 11 marzo alle 15 nell’Aula di Montecitorio, con focus sulla crisi in Medio Oriente. La premier ha tenuto una serie di comunicazioni riguardo alla situazione in quella regione, aggiornando i presenti su decisioni e iniziative prese dall’Italia. La sessione ha coinvolto rappresentanti di diversi paesi europei e si è concentrata sulle risposte diplomatiche e politiche alla crisi.

ROMA - Nella seduta di mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 15, nell'Aula di Montecitorio si svolgerà la discussione sulle Comunicazioni di Giorgia Meloni, presidente del consiglio, in vista della riunione del consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026 nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Sara' possibile seguire l'appuntamento in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati anche con la traduzione nella lingua dei segni. La consegna del testo delle comunicazioni avverrà nel corso della parte antimeridiana della seduta.