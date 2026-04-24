Un uomo coinvolto in un caso di violenze e abusi ha dichiarato di essersi sentito umiliato e di aver sparato in modo istintivo. Testimoni hanno confermato le accuse di pestaggi, minacce e arresti illegali. Le difese stanno cercando di evidenziare contraddizioni nelle testimonianze per mettere in discussione la credibilità di alcuni testimoni e dell’accusato. La vicenda si svolge nel contesto di procedimenti giudiziari ancora in corso.

Testimoni che confermano le accuse di pestaggi, taglieggiamenti e arresti illegali. Difese che cercano di far emergere contraddizioni per minarne la credibilità. E Carmelo Cinturrino che prende la parola per cercare di respingere la sfilza di contestazioni, dicendo di sentirsi "umiliato", e per ribadire che non voleva uccidere Abderrahim Mansouri, ma che ha reagito d’istinto per paura. È il quadro che emerge dalle trascrizioni dell’incidente probatorio servito a cristallizzare per l’eventuale processo le testimonianze di sei persone tra pusher e tossicodipendenti di Rogoredo. "Si è abbassato e si è alzato, io lì ho avuto paura (.) ho tirato fuori la pistola, ho armato, ma senza mirare, senza sparare, a una mano, e ho tirato istintivamente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinturrino: "Mi sento umiliato, ho sparato istintivamente"

Notizie correlate

Carmelo Cinturrino: «Ho avuto paura, ho sparato perché ho perso la testa». Quello che sappiamo finora sul caso di RogoredoDal giorno dei fatti Carmelo Cinturrino era stato assegnato a mansioni non operative e privato dell’arma di ordinanza.

A Contrada rubano le batterie ai semafori del cantiere. Il sindaco: «Mi sento umiliato»Il semaforo installato lungo la Sp 88 per disciplinare il senso unico alternato nel tratto devastato dalla frana è muto.