A Contrada rubano le batterie ai semafori del cantiere Il sindaco | Mi sento umiliato

A Contrada, le batterie dei semafori installati lungo la strada sono state rubate, lasciando i dispositivi spenti. Il semaforo, collocato nel tratto interessato da una frana e posizionato per gestire il senso unico alternato, non funziona più. Il sindaco ha commentato l’episodio, dichiarando di sentirsi umiliato per quanto accaduto. Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili e ripristinare il funzionamento del semaforo.