A Contrada rubano le batterie ai semafori del cantiere Il sindaco | Mi sento umiliato
A Contrada, le batterie dei semafori installati lungo la strada sono state rubate, lasciando i dispositivi spenti. Il semaforo, collocato nel tratto interessato da una frana e posizionato per gestire il senso unico alternato, non funziona più. Il sindaco ha commentato l’episodio, dichiarando di sentirsi umiliato per quanto accaduto. Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili e ripristinare il funzionamento del semaforo.
Il semaforo installato lungo la Sp 88 per disciplinare il senso unico alternato nel tratto devastato dalla frana è muto. Gli addetti alla viabilità se ne accorgono all'alba: non è un guasto. Qualcuno, nel buio della notte, ha rubato le batterie.La segnalazione arriva alla Polizia Locale. La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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