Cinque anni di crescita e il sogno di Roma | il grazie dei genitori della primaria Mellini agli insegnanti

Dopo cinque anni di percorso scolastico, si avvicina la fine dell’anno per gli studenti delle classi quinte della scuola primaria Mellini. I genitori degli alunni delle sezioni 5^ A e 5^ B hanno espresso un ringraziamento agli insegnanti per il sostegno e l’impegno dimostrato durante tutto il ciclo scolastico. La conclusione di questo percorso segna un traguardo importante per i ragazzi e le loro famiglie.

Si avvia alla conclusione un ciclo scolastico importante per gli alunni delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria "Mellini". Un percorso di cinque anni che ha trasformato l'aula in uno spazio di crescita personale ed emotiva, grazie a un rapporto sinergico tra insegnanti, alunni e famiglie.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Ci siamo presi l’impegno di governare questa Nazione per cinque anni. Ed è quello che faremo. x.com