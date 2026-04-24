Cinisi vince 100mila euro al gratta e vinci ma inizia l’incubo | minacciato accoltellato e investito 5 arresti

Un uomo di Cinisi ha vinto 100mila euro giocando a un gratta e vinci, ma subito dopo ha iniziato un calvario. È stato minacciato, accoltellato e investito da cinque persone tra i 20 e i 30 anni, che avevano deciso di perseguitarlo per rubargli i soldi della vincita. Le forze dell'ordine hanno arrestato i cinque sospetti, che sono accusati di aver messo in atto una serie di aggressioni.

I cinque, tra i 20 e i 30 anni di età, avevano avviato una persecuzione spietata contro il vincitore con lo scopo di sottrargli il denaro della vincita. Devono rispondere a vario titolo e in concorso tra loro di rapina aggravata, tentato omicidio, porto di armi da fuoco, lesioni personali, tentata estorsione, furto, indebito utilizzo di carta di credito, minaccia e appropriazione indebita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Terni, colpaccio al ‘Gratta e Vinci’: vince due milioni di euro Coppia vince 500mila euro al Gratta e vinci e lei fugge col bigliettoForse non era vero Amore, quello con la A maiuscola, se è bastata una vincita, seppur sostanziosa, ad incrinare il rapporto sentimentale tra due... Approfondimenti e contenuti Cinisi, vince 100mila euro al gratta e vinci ma inizia l’incubo: minacciato, accoltellato e investito, 5 arrestiI cinque, tra i 20 e i 30 anni di età, avevano avviato una persecuzione spietata contro il vincitore con lo scopo di sottrargli il denaro della vincita ... fanpage.it Cinisi, l’incubo dopo la fortuna: vince 100 mila euro al gratta e vinci e scatena il brancoQuella che doveva essere la svolta della vita, si è trasformata in un calvario di sangue e terrore. teleoccidente.it