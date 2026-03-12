Terni colpaccio al ‘Gratta e Vinci’ | vince due milioni di euro

A Terni, un giocatore ha vinto due milioni di euro con un biglietto da dieci euro della serie Super Numerissimi al ‘Gratta e Vinci’. La vincita è stata annunciata dall’agenzia Agimeg, che ha riportato il risultato senza ulteriori dettagli sulla procedura o sull’identità del vincitore. L’evento si è verificato in una rivendita locale, attirando l’attenzione degli abitanti.

Un vero e proprio colpaccio al ‘Gratta e Vinci’. Secondo quanto riporta l’agenzia Agimeg, un fortunato giocatore si è assicurato la vincita di due milioni di euro con un biglietto da dieci euro della serie Super Numerissimi. Il tagliando fortunato è stato acquistato nel punto vendita, situato in via del Centenario 6. Si tratta di uno dei premi più alti mai vinti in Umbria. Solo pochi giorni fa nel quartiere di Cospea si era registrata un’altra vincita pari a 100 mila euro. L’ultima vincita milionaria invece risale al febbraio dello scorso anno, in una tabaccheria di Casteltodino (frazione di Montecastrilli). TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro a Tarquinia Leggi anche: Vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci e il figlio lo denuncia: “Non vuole darmi neanche un centesimo” 20 FEBBRAIO 2026 - TARANTO - GRATTA E VINCI DA DUE MILIONI DI EURO AL TAMBURI