Una coppia ha vinto 500mila euro giocando al Gratta e vinci, ma subito dopo la vincita, la donna ha preso il biglietto e se ne è andata. La notizia ha attirato l’attenzione su come un gesto apparentemente semplice possa cambiare le dinamiche tra due persone coinvolte. La vicenda si è svolta in modo rapido, lasciando poche certezze sulla reale relazione tra i due.

Forse non era vero Amore, quello con la A maiuscola, se è bastata una vincita, seppur sostanziosa, ad incrinare il rapporto sentimentale tra due fidanzati. Sì, perché il cuore può battere forte per una persona ma forse lo fa in modo ancor più forte per il denaro. Sia chiaro, non per tutti vale questo discorso. Perché c’è chi crede nell’Amore eterno, sincero e indistruttibile, e chi forse un po’ meno. Basta leggere la curiosa storia arriva da Carsoli, un piccolo comune della provincia de L'Aquila. Un uomo ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci da cinque euro e, insieme alla compagna, ha vinto ben 500mila euro. Denaro che potrebbe essere utile per metter su famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppia vince 500mila euro al Gratta e vinci e lei fugge col biglietto

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