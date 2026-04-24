Cina piano da 146 milioni per il turismo | sconti e nuovi voucher

La Cina ha annunciato un piano da 146 milioni di yuan destinato a promuovere il settore turistico, con l’obiettivo di incentivare le visite fino al 31 maggio. Il programma comprende diverse iniziative, tra cui sconti e l’introduzione di nuovi voucher per i viaggiatori. La misura si inserisce in uno sforzo più ampio di rilancio del turismo interno, coinvolgendo diverse regioni e portando avanti diverse azioni di supporto.

? Cosa sapere La Cina stanzia un miliardo di yuan per la promozione turistica fino al 31 maggio.. Il piano prevede 9.000 misure e sconti per favorire 60 milioni di visite nazionali.. Il ministero della Cultura e del Turismo cinese ha stanziato oltre un miliardo di yuan, pari a circa 146 milioni di dollari, per finanziare una massiccia campagna di promozione turistica che durerà fino al 31 maggio. L’annuncio, giunto ieri durante una conferenza stampa ufficiale, dà il via a un mese di iniziative dedicate alla 16esima Giornata cinese del turismo, la cui ricorrenza principale è fissata per il prossimo 19 maggio. L’operazione economica mira a sostenere le spese di viaggio dei cittadini attraverso una rete capillare di collaborazioni tra le autorità governative e più di 70 organizzazioni partner, le quali implementeranno oltre 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, piano da 146 milioni per il turismo: sconti e nuovi voucher Notizie correlate Calabria, il piano da 150 milioni: vino e turismo rilanciano la regioneL’assessore Giovanni Calabrese ha rappresentato la strategia della Regione Calabria durante il Vinitaly a Verona, incontrando il nuovo ministro del... Superenalotto: jackpot da 146 milioni, il record mondiale staseraUn montepremi da 146,9 milioni di euro attende i partecipanti all’estrazione del Superenalotto prevista per questa sera, 9 aprile 2026. Altri aggiornamenti Esperti, da 15esimo Piano quinquennale Cina opportunità per il mondoGUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le raccomandazioni del Comitato centrale del Partito comunista cinese per la formulazione del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) non solo delineano un ... iltempo.it Cina: svela piano biennale per rafforzare settore materiali da costruzione (Xinhua)MILANO (MF-NW)--La Cina ha reso pubblico un piano per la crescita stabile della propria industria dei materiali da costruzione durante il periodo 2025-2026, fissando come obiettivo che il settore dei ... milanofinanza.it