Tajani | Cultura e diplomazia Forlì mostra il Barocco per rilanciare

Da ameve.eu 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier Antonio Tajani ha visitato Forlì, dove ha visitato una mostra dedicata al Barocco, evidenziando come la cultura italiana possa rafforzare le relazioni internazionali e sostenere le imprese locali. Durante l’evento, Tajani ha rimarcato l’importanza di promuovere il patrimonio artistico del paese come leva strategica per attrarre turisti e investimenti. La visita si è concentrata anche sulle iniziative culturali in corso nella città e sul loro impatto economico.

Immagine generica

Tajani a Forlì: la cultura italiana come ponte verso l’estero e motore per l’economia. Il vicepremier Antonio Tajani ha visitato oggi Forlì, sottolineando il ruolo cruciale della cultura come strumento di diplomazia e di sostegno all’economia nazionale. L’esponente di governo ha inaugurato una grande mostra dedicata al Barocco presso il museo San Domenico, un evento che mira a valorizzare il patrimonio artistico italiano e a promuoverlo a livello internazionale. La tappa forlivese si inserisce in un intenso programma di impegni internazionali che ha Tajani impegnato in vertici a Washington e Stoccarda.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mostra sul Barocco a Forlì: il videoGianfranco Brunelli, responsabile delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, presenta la nuova esposizione dedicata al Barocco.

Mostra sul Barocco a Forlì, Brunelli: “Un viaggio dalle radici fino al ’900”Il Barocco a Forlì, raccontato da Gianfranco Brunelli, offre un percorso che attraversa le radici storiche fino al Novecento.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La cultura come strumento di dialogo e confronto. Intervista ad Antonio Tajani; Geografie del Gusto: Italia e Africa tra Culture e Condivisione; Board of Peace, Tajani: Gaza è cruciale per la nostra sicurezza nazionale; Magi, Tajani non chiarisce su Board of peace, governo attende e scodinzola.

Bardi-Tajani, incontro su Matera 2026MATERA - Matera si rimette al centro di quel mare nostrum che per millenni è stato culla di civiltà. Oggi, a Roma, il Presidente della Regione Basilicata, V ... ivl24.it

Tajani incontra Bardi, 'Matera capitale Med di Cultura promuove la pace'Ho incontrato il Presidente della Basilicata, Vito Bardi: la meravigliosa città di Matera è stata designata 'Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026' assieme a Tetuan (Marocco). Il ... ansa.it