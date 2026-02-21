Tajani | Cultura e diplomazia Forlì mostra il Barocco per rilanciare

Il vicepremier Antonio Tajani ha visitato Forlì, dove ha visitato una mostra dedicata al Barocco, evidenziando come la cultura italiana possa rafforzare le relazioni internazionali e sostenere le imprese locali. Durante l’evento, Tajani ha rimarcato l’importanza di promuovere il patrimonio artistico del paese come leva strategica per attrarre turisti e investimenti. La visita si è concentrata anche sulle iniziative culturali in corso nella città e sul loro impatto economico.

Tajani a Forlì: la cultura italiana come ponte verso l'estero e motore per l'economia. Il vicepremier Antonio Tajani ha visitato oggi Forlì, sottolineando il ruolo cruciale della cultura come strumento di diplomazia e di sostegno all'economia nazionale. L'esponente di governo ha inaugurato una grande mostra dedicata al Barocco presso il museo San Domenico, un evento che mira a valorizzare il patrimonio artistico italiano e a promuoverlo a livello internazionale. La tappa forlivese si inserisce in un intenso programma di impegni internazionali che ha Tajani impegnato in vertici a Washington e Stoccarda.