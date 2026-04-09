Design e Made in Italy | l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del MobileMilano

Da lapresse.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Salone del Mobile.Milano, Intesa Sanpaolo ha confermato il suo ruolo di partner istituzionale, rafforzando il sostegno alle imprese nel settore del design e dell’arredamento. La banca ha partecipato all’evento con l’obiettivo di promuovere iniziative e collaborazioni che coinvolgono aziende italiane impegnate nel settore. L’evento si è svolto nel rispetto delle date stabilite, con un’attenzione particolare alle attività legate al design e alla produzione di qualità.

Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa. Un impegno confermato con l’incontro ‘Design e made in Italy – Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale’ tenutosi in Gallerie d’Italia a Milano. L’evento ha visto dialogare Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile. Milano, a conclusione della tavola rotonda intitolata ‘Il design elemento di ispirazione per la competitività della filiera del Made in Italy nei nuovi scenari economici’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano

Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy.

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