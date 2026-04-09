Design e Made in Italy | l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del MobileMilano

Durante il Salone del Mobile.Milano, Intesa Sanpaolo ha confermato il suo ruolo di partner istituzionale, rafforzando il sostegno alle imprese nel settore del design e dell’arredamento. La banca ha partecipato all’evento con l’obiettivo di promuovere iniziative e collaborazioni che coinvolgono aziende italiane impegnate nel settore. L’evento si è svolto nel rispetto delle date stabilite, con un’attenzione particolare alle attività legate al design e alla produzione di qualità.

Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa. Un impegno confermato con l’incontro ‘Design e made in Italy – Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale’ tenutosi in Gallerie d’Italia a Milano. L’evento ha visto dialogare Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile. Milano, a conclusione della tavola rotonda intitolata ‘Il design elemento di ispirazione per la competitività della filiera del Made in Italy nei nuovi scenari economici’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Salone del Mobile 2026, Intesa Sanpaolo supporta il design e la filiera del Made in ItalyIntesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema... Temi più discussi: Intesa Sanpaolo al salone del mobile.milano 2026 per supportare il design e la filiera del made in italy; Salone Mobile: Intesa Sanpaolo a supporto design e filiera Made in Italy; Da Intesa Sanpaolo supporto a design e made in Italy, 26 miliardi in 5 anni; Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in Italy. Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano, supporto a design e Made in ItalyMILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo rinnova il proprio impegno a fianco del settore del design e, più in generale del Made in Italy, una ... notizie.tiscali.it Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta design e filiera Made in ItalyMILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa con l'incontro: Design e Made ... gazzettadiparma.it La società del gruppo Intesa Sanpaolo ha partecipato all’aumento di capitale dell’insurtech quotata all’Egm insieme a Net Insurance, Banco Desio e Smart Capital. L’obiettivo è raccogliere 6 milioni utili ad accelerare la crescita - facebook.com facebook Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile, sostegno al design Made in Italy tra finanza, innovazione e mercati globa x.com