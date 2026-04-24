Ciclone Harry sindaci nominati soggetti attuatori

Dopo il passaggio del ciclone Harry, i sindaci dei Comuni interessati sono stati nominati come soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste nel primo piano di interventi approvato dalla protezione civile nazionale e presentato dalla Regione. Questi amministratori locali avranno il compito di coordinare e supervisionare le attività di ricostruzione e sistemazione delle aree colpite. La nomina mira a garantire una gestione diretta e tempestiva delle risorse destinate al ripristino.

I sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry diventano soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste dal primo piano di interventi presentato dalla Regione e approvato dalla protezione civile nazionale. Le nomine sono state conferite dal presidente Renato Schifani in qualità di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ciclone Harry e frana di Niscemi: sindaci nominati soggetti attuatori per opere infrastrutturaliI sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry e di Niscemi diventano soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste dal primo piano di... Fratoianni in provincia di Messina: tra ciclone Harry e dialogo con i sindaci localiLa provincia di Messina ancora al centro dell’attenzione politica e istituzionale dopo i danni del ciclone Harry. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caulonia, lungomare distrutto dal Ciclone Harry. Il Comune: Silenzio inaccettabile; Rassegna stampa 14-04-2026 edizioni Calabria; Naso: Daniele Letizia presenta la propria candidatura come Sindaco; Sondaggio Swg: Basile oltre il 50% al primo turno stacca Scurria e Russo. Ciclone Harry e frana di Niscemi: sindaci nominati soggetti attuatori per opere infrastrutturaliEmergenza maltempo, accelerazione sulla ricostruzione: ai sindaci il compito di guidare interventi e fondi per opere urgenti in Sicilia ... gazzettadelsud.it Ciclone Harry, sindaci nominati soggetti attuatoriI primi cittadini dei Comuni colpiti dal maltempo di gennaio gestiranno direttamente le opere infrastrutturali ... agrigentonotizie.it Le spiagge di Lampedusa piene di posidonia. Il ciclone Harry ha causato mareggiate che hanno portato sull'isola tanti rifiuti, anche resti delle traversate dei migranti e molta posidonia che si è accumulata da gennaio sulle spiagge dove i gestori dei lidi si prep facebook