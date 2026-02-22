Fratoianni in provincia di Messina | tra ciclone Harry e dialogo con i sindaci locali

Fratoianni visita la provincia di Messina per valutare i danni causati dal ciclone Harry. L’obiettivo è incontrare i sindaci locali e ascoltare le loro esigenze. La forte pioggia e le intense correnti hanno provocato allagamenti e frane in diverse zone. Il politico ha deciso di approfondire la situazione sul campo, visitando alcune aree più colpite. La presenza di Fratoianni si inserisce nelle iniziative di supporto della regione. La visita si conclude con un sopralluogo nelle zone più a rischio.

La provincia di Messina ancora al centro dell’attenzione politica e istituzionale dopo i danni del ciclone Harry. Mercoledì 25 febbraio il segretario nazionale di Sinistra Italiana e co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), Nicola Fratoianni, sarà nei comuni di Letojanni e Santa Teresa di Riva, territori duramente colpiti dal ciclone Harry. In Sicilia, l’obiettivo della visita è duplice: verificare direttamente i danni provocati dal maltempo e confrontarsi con le amministrazioni comunali sulle misure necessarie per garantire ripresa economica e tutela dei cittadini. Il programma prevede un incontro alle ore 10 con il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, presso la casa comunale, seguito alle 11. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry, Schifani torna a Santa Teresa e Messina tra cantieri e vertice con i sindaciIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella provincia di Messina, spingendo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a tornare a Santa Teresa di Riva e Messina.

Ciclone Harry, Schifani annuncia un sopralluogo a Messina e provinciaIl presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.

