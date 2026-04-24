Ciclista in arresto cardiaco Salvato lungo la strada dall’infermiera fuori servizio

Un ciclista è stato colto da arresto cardiaco mentre pedalava in strada. Un’infermiera, che si trovava sul posto fuori servizio, ha assistito all’evento e ha immediatamente prestato i primi soccorsi. Con l’uso di un defibrillatore, ha contribuito a stabilizzare la persona fino all’arrivo dei soccorsi medici. La vittima è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure.

Ciclista colpito da arresto cardiaco, salvato in strada da un’infermiera. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, quando la professionista dottoressa Roberta Milei, infermiera in forza alla struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’ ospedale di Foligno è intervenuta con prontezza su uno scenario critico che vedeva un ciclista colpito da arresto cardiocircolatorio su strada. Con estrema lucidità e competenza professionale, l’infermiera ha immediatamente attivato la catena del soccorso e intrapreso in prima persona le manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP). L’intervento è risultato decisivo: nonostante la durata prolungata dell’arresto, l’efficacia e la continuità delle manovre praticate dalla professionista hanno garantito la stabilità necessaria per il successivo trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclista in arresto cardiaco. Salvato lungo la strada dall’infermiera fuori servizio Notizie correlate Leggi anche: Infermiera fuori servizio salva ciclista in arresto cardiaco Ciclista in arresto a Foligno: l’infermiera lo riporta in vita? Cosa sapere L'infermiera Roberta Milei rianima un ciclista di 61 anni a Foligno domenica 19 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino; Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino; Due ciclisti amatoriali muoiono per arresto cardiaco alla Granfondo Torino; Due ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco durante la Granfondo Torino. Ciclista in arresto cardiaco. Salvato lungo la strada dall’infermiera fuori servizioCiclista colpito da arresto cardiaco, salvato in strada da un’infermiera. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, quando la professionista dottoressa Roberta Milei, infermiera in forza alla struttura ... lanazione.it Ciclista in arresto cardiaco sulla strada salvato da infermiera fuori servizioCiclista in arresto cardiaco lungo la strada salvato da un’infermiera fuori servizio. L’episodio si è verificato domenica 19 aprile a Foligno davanti agli occhi di Roberta Milei, professionista sanita ... umbria24.it Rimini, ciclista ferito in uno scontro con un’auto sulla rotonda di via Macanno Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-ciclista-ferito-in-uno-scontro-con-unauto-sulla-rotonda-di-via-macanno.php - facebook.com facebook