Domenica 19 aprile a Foligno, un ciclista di 61 anni è stato dichiarato in arresto cardiaco. Un'infermiera presente sulla scena ha praticato un intervento di rianimazione, riuscendo a riaccendere il battito prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per ulteriori cure. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla prontezza dell’intervento sanitario in situazioni di emergenza.

? Cosa sapere L'infermiera Roberta Milei rianima un ciclista di 61 anni a Foligno domenica 19 aprile.. Il paziente è in terapia intensiva al San Giovanni Battista senza danni neurologici.. Domenica 19 aprile a Foligno, l’infermiera Roberta Milei ha salvato la vita a un ciclista di 61 anni colpito da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in strada. L’episodio drammatico si è consumato nel corso della giornata di domenica, quando il sessantunenne è stato colto da un improvviso malore durante l’attività sportiva. La professionista sanitaria, impegnata in servizio presso la struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Giovanni Battista, si è trovata davanti a una situazione d’emergenza estrema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclista in arresto a Foligno: l’infermiera lo riporta in vita

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