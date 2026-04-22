Maxi caduta al Tour of the Alps 30 corridori coinvolti 6 ritirati | anche Lorenzo Finn in ospedale

Durante la terza tappa del Tour of the Alps si è verificata una maxi caduta che ha coinvolto circa trenta corridori. A causa dell'incidente, sei atleti si sono ritirati, tra cui il campione del mondo under 23. Uno dei corridori coinvolti è stato ricoverato in ospedale. La corsa è proseguita con diversi atleti che hanno accusato problemi o dolore.

Una caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che ha visto il ritiro di ben 6 atleti tra cui il campione del mondo under 23 Lorenzo Finn. La tappa è stata neutralizzata per quasi mezz'ora per consentire i soccorsi, poi è regolarmente ripresa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lorenzo Finn finisce in ospedale: caduta e ritiro al Tour of the AlpsIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026: l’azzurro coinvolto in una maxi-cadutaIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (20 – 26 Aprile); Tour of the Alps 2026, il ritorno di Domenico Pozzovivo: Non ero più abituato a queste velocità. Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026: l’azzurro coinvolto in una maxi-cadutaIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Il ritiro di Lorenzo Finn, arrivato nelle concitate fasi ... oasport.it TOUR OF THE ALPS. CADUTA IN PARTENZA, FINN PORTATO IN OSPEDALE. IN AGGIORNAMENTOScatta dal fondovalle della bassa Val Venosta la terza frazione del Tour of the Alps 2026, 175, 1 chilometri da Laces, in Alto Adige, ad Arco, in Trentino. Dopo 26 chilometri di pianura, a Lana il ... tuttobiciweb.it Terza tappa del #TouroftheAlps, maxi caduta con 30 atleti coinvolti nei primi km. Corsa neutralizzata 21 minuti. Lorenzo Mark Finn in ospedale, diversi i corridori costretti al ritiro. #TotA https://www.tuttobiciweb.it/article/1776847387 - facebook.com facebook Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026: l’azzurro coinvolto in una maxi-caduta - x.com