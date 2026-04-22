Durante la terza tappa del Tour of the Alps 2026, uno dei ciclisti più attesi si è infortunato cadendo durante le fasi iniziali. La caduta ha causato il suo immediato ritiro dalla gara e il trasferimento in ospedale per accertamenti. La sua assenza si farà sentire nelle prossime tappe della competizione, che continua con altri atleti in gara.

Il Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Il ritiro di Lorenzo Finn, arrivato nelle concitate fasi iniziali della terza tappa, rappresenta infatti una delle notizie più amare di questo avvio di giornata. La frazione, partita regolarmente da LatschLaces in direzione Arco di Trento, è stata interrotta dopo appena due chilometri a causa di una maxi-caduta che ha coinvolto numerosi corridori. Una situazione caotica, con diversi atleti costretti a ricorrere alle cure dell’auto medica e uno stop di circa venti minuti prima della ripartenza. Tra i nomi costretti ad alzare bandiera bianca figura proprio Finn.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn finisce in ospedale: caduta e ritiro al Tour of the Alps

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