Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn

Nella seconda tappa del Tour of the Alps 2026, gli italiani sono stati protagonisti, con un grande risultato per Pellizzari, che ha concluso la frazione in prima posizione e ora guida la classifica generale. La tappa si è svolta nella valle di Val Martello, con un percorso caratterizzato da salite e discese impegnative. Durante la gara, Lorenzo Finn ha dato spettacolo, mostrando una buona condizione fisica.

Bellissima seconda tappa con protagonisti gli italiani al Tour of the Alps 2026. Nella frazione con arrivo in Val Martello, che faceva parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, a vincere è il favorito: Giulio Pellizzari, che trova il secondo successo in carriera e va a vestire anche la maglia di leader della classifica generale. Nove corridori sono andati all’attacco nelle prime fasi di gara: Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca Verrando (Solution Tech NIPPO Rali), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Dominik Rober (Team Vorarlberg), Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Benjamin Eckerstorfer (Austria), David Paumann (Austria) e Valentin Poschacher (Austria).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn Notizie correlate Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio PellizzariSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giulio Pellizzari: Ho superato la paura delle discese grazie alla mia fidanzata; Del Toro espugna Camerino e conquista la Tirreno 2026! Pellizzari 4°; Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i big; Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: Pellizzari può cercare il podio. Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo FinnBellissima seconda tappa con protagonisti gli italiani al Tour of the Alps 2026. Nella frazione con arrivo in Val Martello, che faceva parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, a vincere è il ... oasport.it Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari all’ultima rifinitura prima del Giro d’ItaliaÈ il capitano annunciato per la Red Bull - BORA - hansgrohe al Giro d'Italia e sarà alla Corsa Rosa con grandi ambizioni: Giulio Pellizzari sicuramente è ... oasport.it Bollettino medico Giulio Pellizzari: https://www.lrvicenza.net/bollettino-medico-giulio-pellizzari/ #ForzaLane #ForzaVicenza facebook (2/3) Il favorito numero uno è Giulio Pellizzari, che potrebbe conquistare l'intera corsa. Ma la concorrenza è validissima: Tom Pidcock, Michael Storer, Ben O'Connor, Thymen Arensman #TouroftheAlps x.com