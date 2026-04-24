Cic all' Agenas ' sulla robotica raccomandazioni senza metodo e visione'

Il Collegio italiano dei chirurghi ha criticato l'Agenas per le raccomandazioni sulla robotica, sostenendo che mancano di metodo e di una visione chiara. La questione riguarda le direttive e le strategie adottate in materia di tecnologia robotica nel settore sanitario, con il collegio che evidenzia carenze nel processo decisionale e nella pianificazione. La discussione si inserisce nel contesto del dibattito sulle politiche di innovazione e aggiornamento delle pratiche cliniche.

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic), che riunisce le principali società scientifiche chirurgiche del Paese, boccia le raccomandazioni Agenas sull'impiego dei sistemi di chirurgia robotica in chirurgia generale, ginecologia e urologia, adottate dalla Cabina di regia Hta. "Su 22 procedure analizzate - sottoilinea il Cic in una nota - soltanto 6 ricevono un giudizio positivo: tutte le altre vengono bocciate o confinate a programmi di ricerca", comprese procedure già consolidate in centinaia di centri italiani. "Il documento - afferma Vito Chiantera, presidente del Cic - è metodologicamente fragile, internamente contraddittorio e strategicamente miope.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cic all'Agenas, 'sulla robotica raccomandazioni senza metodo e visione' Notizie correlate Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta, le raccomandazioni di Aca: "Seguite solo le comunicazioni ufficiali"Una comunicazione ufficiale di Aca spa fornisce, oltre alle indicazioni già diffuse dai Comuni, le informazioni utili per affrontare una due giorni... Schlein e i dubbi sulla tenuta del governo Meloni: “Senza visione, facciamoci trovare pronti”(Adnkronos) – Elly Schlein dubita che il governo Meloni possa arrivare alla fine della legislatura. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Chirurgia robotica. I chirurghi Cic bocciano Agenas: Raccomandazioni senza metodo e visione. L’Italia rischia di restare fuori dalla chirurgia del futuro. Cic all'Agenas, 'sulla robotica raccomandazioni senza metodo e visione'Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic), che riunisce le principali società scientifiche chirurgiche del Paese, ... iltempo.it Chirurghi criticano raccomandazioni Agenas su chirurgia roboticaIl Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic) boccia la bozza di raccomandazioni sull'impiego dei sistemi di chirurgia robotica in Chirurgia Generale, Ginecologia e Urologia varata dall'Agenzia Nazionale p ... ansa.it