Cibi non tracciati e lavoratori in nero controlli e sanzioni della polizia a Ognina e al viale Vittorio Veneto

Nella zona di Ognina e al viale Vittorio Veneto, sono stati effettuati controlli da parte della polizia di Stato. Durante le operazioni sono state contestate sanzioni per un totale di 50 mila euro ai gestori di un’attività di gastronomia, di un panificio, di un bar e di una panineria. Le verifiche hanno riguardato principalmente la tracciabilità degli alimenti e la presenza di lavoratori in nero.

Sanzioni per 50 mila euro sono state contestate complessivamente ai gestori di una gastronomia, di un panificio, di un bar e di una panineria per una serie di gravi irregolarità riscontrate dalla task force coordinata dalla polizia di Stato. L’attività ha visto impegnati diversi poliziotti della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Dipendenti in nero, cibi non tracciati e irregolarità varie: controlli e sanzioni in due localiI controlli hanno riguardato un bar-ristorante di viale Kennedy e un ristorante alla Pescheria. Controlli nei locali pubblici, scovati lavoratori in nero, cibi sequestrati e multe per 30.000 euroNei giorni scorsi, i militari della locale Stazione Carabinieri, affiancati dal supporto operativo del N. Altri aggiornamenti Si parla di: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Ca’ del Poggio Run, tutto pronto per il secondo atto: sul Muro tra sport e solidarietà.