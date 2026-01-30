Dipendenti in nero cibi non tracciati e irregolarità varie | controlli e sanzioni in due locali

Due locali sono stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine. Durante le verifiche, sono stati scoperti lavoratori in nero, cibi senza tracciabilità e altre irregolarità. I funzionari hanno elevato sanzioni e chiesto interventi immediati per mettere in regola le attività. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l’igiene nei locali coinvolti.

I controlli hanno riguardato un bar-ristorante di viale Kennedy e un ristorante alla Pescheria. La prima attività è stata sospesa perché dalle verifiche dell’Ispettorato territoriale del lavoro sono emersi tre casi di lavoro nero. SequestratI 24 chili di prodotti privi dI tracciabilità. Nella seconda attività, diverse irregolarità Lavoratori in nero, carenze igienico-sanitarie, criticità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e svariate irregolarità amministrative. È il bilancio della nuova attività di controllo eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla polizia in due distinte attività commerciali della Plaia e della zona della Pescheria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nelle ultime settimane, la polizia di Stato ha intensificato i controlli nella movida del centro di città.

