Ciarlo Lega Ospedale Sant’Agata sembra che in troppi abbiano deciso di sventolare bandiera bianca

Un rappresentante della Lega ha commentato la situazione dell'ospedale Sant’Agata, affermando che sembra che molti abbiano deciso di rinunciare. Si parla di un silenzio persistente intorno al presidio ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, considerato da alcuni come un segnale di inattività che danneggia il territorio. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche, senza che siano state adottate misure concrete.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sulla situazione del presidio ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti continua a gravare un silenzio assordante, una stasi che ferisce la dignità di un intero territorio. Come responsabile del Dipartimento Donne della Lega Benevento, avverto il dovere di denunciare una situazione ormai inaccettabile: sembra che in troppi abbiano deciso di sventolare bandiera bianca, ammainando i vessilli di una battaglia che, a guardare l’immobilismo attuale, forse non hanno mai combattuto con reale convinzione”. Lo sottolinea Teresa Ciarlo, Responsabile Dipartimento Donne Lega Benevento. “Mentre la politica regionale tace – prosegue la medesima – la realtà bussa con violenza alle porte del “San Pio”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ciarlo (Lega) “Ospedale Sant’Agata, sembra che in troppi abbiano deciso di sventolare bandiera bianca” Notizie correlate Ospedale Sant’Agata de’ Goti, Ciarlo (Lega) “Finito il voto, è tornato il silenzio”Tempo di lettura: 2 minuti“Sulle sorti dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti è calato un silenzio assordante, interrotto solo dal rumore dei disagi... Ospedale Sant’Agata, Parisi (Lega): “Sul Sant’Alfonso nessun passo avanti”Il 2026 si è aperto in piena continuità con il 2025, senza alcun segnale concreto di cambiamento sulla situazione del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Ciarlo (Lega): Silenzio inaccettabile sull’ospedale di Sant’Agata, non ci arrenderemoSulla situazione del presidio ospedaliero ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti continua a gravare un silenzio assordante, una stasi che ferisce la dignità di un intero territorio. ntr24.tv Ospedale Sant’Agata dei Goti, definita nuova programmazioneTra le decisioni del Tavolo tecnico, quella di riprogrammare il presidio ospedaliero come Pronto Soccorso di base dotato delle seguenti discipline: medicina generale, chirurgia generale e Ortopedia. quotidianosanita.it