Ospedale Sant’Agata Parisi Lega | Sul Sant’Alfonso nessun passo avanti

Il commissario provinciale della Lega, Parisi, denuncia che l’Ospedale Sant’Alfonso non ha fatto progressi significativi, nonostante gli impegni presi in campagna elettorale. Parisi sottolinea che, nel 2026, non ci sono ancora atti concreti per migliorare la situazione, né segnali di cambiamento. La sua richiesta include tempi certi e risposte chiare, anche per il San Pio, che continua a rimanere fermo. La mancanza di azioni tangibili preoccupa i lavoratori e i pazienti della zona.

Il 2026 si è aperto in piena continuità con il 2025, senza alcun segnale concreto di cambiamento sulla situazione del Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Una condizione che riteniamo non più sostenibile e rispetto alla quale non intendiamo arretrare di un passo. Lo dichiara il Commissario provinciale della Lega Benevento, Domenico Parisi, commentando l'assenza di sviluppi significativi sulla vicenda dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti e, più in generale, sulla sanità campana. "Durante la recente campagna elettorale per le Regionali, afferma Parisi, erano state annunciate soluzioni e interventi presentati come decisivi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Ospedale Sant'Agata, Parisi (Lega): "Sul Sant'Alfonso nessun passo avanti"