Ci sono tre guerre tra i cristiani made in Usa

Negli Stati Uniti si registrano tre conflitti tra gruppi cristiani, mentre si apre uno scontro tra un leader religioso e l’ex presidente. La disputa riguarda questioni legate alle politiche migratorie e alle azioni militari in Iran, con una divisione che si fa sempre più evidente all’interno delle comunità religiose e politiche del paese. La situazione riflette tensioni profonde che coinvolgono credenze e scelte di politica estera.

Dietro lo scontro tra Leone XIV e Donald Trump una linea di faglia venuta allo scoperto su politiche migratorie e conflitto in Iran. La frizione tra il sionismo in salsa evangelica e i fedeli all’autorità di Roma spacca il Paese ed è una grana per il presidente. Posata la polvere dell’inedito cozzo tra «imperi» (quello morale del Vaticano contro quello, secolarissimo, dell’America), si può forse tentare di capire cosa l’abbia generato. Cosa, cioè, abbia provocato, sotto le scintille dei post di Donald Trump, quella divergenza che ora si cerca di ricomporre dopo il «sequestro» dell’allora nunzio Christophe Pierre al Pentagono, dopo le frasi mai viste del primo Papa americano contro il suo presidente, dopo insomma che Casa Bianca e Santa Sede sembrano agli antipodi più che dentro l’alveo di ciò che chiamiamo Occidente.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ci sono tre guerre tra i cristiani made in Usa Au cœur d’un mariage dans la tribu des Nagas Documentaire Civilisation AMP Notizie correlate Giornata del Made in Italy, la Pasticceria Cristiani tra le eccellenze italiane: "Riconoscimento che ci rende orgogliosi"La Pasticceria Cristiani di Livorno, fondata nel 1961, e nel 2021 entrata a pieno titolo tra i Marchi storici d'interesse nazionale, è stata invitata... Viaggiare in tempo di guerre? I ferraresi ci provano. Resistono Turchia e Usa, no all'IndonesiaDopo l’attentato all’aeroporto di Dubai - uno degli snodi principali per i collegamenti internazionali - anche il settore dei viaggi guarda con... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Guerra USA-Iran, negoziati falliti a Islamabad: i tre scenari possibili allo scadere della tregua il 22 aprile; Iran, ecco quanti soldati Usa sono stati inviati in guerra da Trump; Una guerra che indebolisce tutti, tranne la Cina; Dominique Moïsi: Assistiamo al trionfo della Cina potenza d’ordine. La premier risponde sulle questioni di politica estera poste dal presidente Usa: «Nessuna telefonata con lui. Contraria alla Spagna fuori dalla Nato. Putin nel G20 Deve essere lui ora a fare dei passi in avanti verso di noi» facebook In generale negli USA il costo dell'assicurazione è divisa tra datore di lavoro e dipendente. x.com