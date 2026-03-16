Viaggiare in tempo di guerre? I ferraresi ci provano Resistono Turchia e Usa no all' Indonesia

I ferraresi stanno tentando di viaggiare nonostante le tensioni globali, mentre Turchia e Stati Uniti continuano a mantenere i loro collegamenti attivi. L’Indonesia, invece, ha deciso di non aprire le proprie frontiere ai turisti. Recentemente, l’attentato all’aeroporto di Dubai ha sollevato preoccupazioni nel settore dei viaggi, influenzando le prenotazioni e le rotte internazionali.

Dopo l’attentato all’aeroporto di Dubai - uno degli snodi principali per i collegamenti internazionali - anche il settore dei viaggi guarda con attenzione agli effetti sulle prenotazioni. A Ferrara, le agenzie raccontano una situazione ancora in evoluzione. C’è chi aspetta sviluppi e chi continua a prenotare, si profila però una tendenza chiara per la primavera e l’estate: le destinazioni più vicine e percepite come sicure, soprattutto nel Mediterraneo, potrebbero diventare le più richieste. Secondo gli operatori, la voglia di viaggiare non è venuta meno. Piuttosto, molti turisti stanno rivedendo le destinazioni. Dal Centro turismo viaggi Futuradria spiegano che, almeno per ora, non si registrano cambiamenti significativi nelle prenotazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Voglia di viaggiare, i ferraresi sono tra quelli che spendono di più per le vacanze: la classificaFerrara bella e turistica, ma non abbastanza per i residenti, che sognano (e realizzano, spendendo di conseguenza) più vacanze della maggior parte... Serie B Nazionale: i gialloneri di Galetti ci provano, ma gli avversari si dimostrano più forti. Il solito Stankevicius non basta. La Virtus regge solo un tempo contro CasertaVIRTUS 73 CASERTA 87 VIRTUS : Baldi 14, Stankevicius 16, Mazzoni 3, Errede, Tambwe 3, Melchiorri 9, Santandrea ne, Metsla 5, Giorgi 11, Sanviti,...