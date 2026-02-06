Chiede con insistenza soldi ai passanti | la polizia locale ferma uno straniero senza permesso di soggiorno

La polizia locale di Parma ha fermato un uomo straniero senza permesso di soggiorno nel quartiere di San Leonardo. L’uomo chiedeva insistentemente soldi ai passanti, attirando l’attenzione degli agenti durante i controlli nelle zone più a rischio. Ora si trova in commissariato, in attesa delle decisioni ufficiali.

Nell'ambito delle attività di vigilanza nelle cosiddette "zone rosse", la Polizia Locale di Parma ha recentemente individuato nel quartiere di San Leonardo una persona senza permesso di soggiorno valido. Una pattuglia del Reparto Pronto Intervento ha individuato un uomo che chiedeva con insistenza soldi ai passanti.

Un uomo di 44 anni di Chieti è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un ristoratore, colpendolo all'addome con un coltellino.

A Torino, una donna condannata per sfruttamento della prostituzione è stata arrestata dopo aver presentato una domanda di permesso di soggiorno con un'identità falsa.

