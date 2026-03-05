I Carabinieri della Compagnia Stella, supportati dai militari del NAS, hanno effettuato un controllo in una residenza per anziani nel quartiere Secondigliano a Napoli. Durante l’ispezione sono emerse irregolarità di gravità elevata, che hanno portato l’ASL a prendere in considerazione la chiusura dell’edificio. La situazione ha portato a un intervento immediato da parte delle autorità sanitarie.

L’ispezione è scattata dopo una segnalazione per carenze igieniche. All’interno della struttura i militari hanno trovato cinque ospiti in condizioni igienico-sanitarie non adeguate, mentre altri due anziani dormivano su un divano. Durante il controllo era presente una donna che non ha saputo dimostrare di avere le qualifiche necessarie per somministrare farmaci agli ospiti della struttura. Nella residenza erano presenti complessivamente undici anziani. I militari hanno quindi coinvolto l’ASL Napoli 1 Centro, che avvierà le procedure per la chiusura della struttura e il trasferimento degli ospiti. La donna sarà denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Controllo dei Carabinieri in Rsa a Napoli, attivata Asl per la chiusura per gravi irregolarità

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Pontecorvo, Aquino e Roccasecca: droga, armi e irregolarità commercialiNel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno intensificato i controlli nei comuni di Pontecorvo, Aquino e...

Leggi anche: Sant’Antimo, blitz dei carabinieri in un noto locale: riscontrate irregolarità sanitarie e sulla sicurezza

Approfondimenti e contenuti su Controllo dei Carabinieri in Rsa a....

Temi più discussi: Controllo dei Carabinieri a Castagnito: in auto con 33 dosi di crack, arrestato 28enne; Controllo dei Carabinieri in corso Porta Catena: arrestato 21enne per spaccio; Lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, stangate 27 aziende; Controlli dei Carabinieri del N.I.L. nei pubblici esercizi del Reatino: quattro denunce, sanzioni per oltre 23.000 euro e sospensione di quattro attività.

Firenze, evade dai domiciliari e si oppone al controllo dei carabinieri: arrestato 32enneNel pomeriggio di domenica primo marzo i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di origine peruviana, per l'ipotesi di evasione e resistenza a ... 055firenze.it

A Faenza controlli dei Carabinieri nelle scuole: cani antidroga in classeUnità cinofile dei carabinieri hanno effettuato ispezioni mirate nei presso di alcuni istituti superiori di Faenza ... ravennanotizie.it

"L'Iran era una nazione fuori controllo e ci avrebbe attaccato se non lo avessi fatto prima io". Lo ha detto Donald Trump ad un evento alla Casa Bianca. "Se non lo avessimo fatto noi per primi, lo avrebbero fatto loro a Israele", ha aggiunto Trump. "Se non av - facebook.com facebook

Il gol di Krstovic viene annullato dopo controllo VAR Krstovic’s goal was disallowed after a VAR review #LazioAtalanta 0-0 | 8’ #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo x.com