Inno all’amore sano | incontro contro la violenza sulle donne a Teverola

A Teverola si è svolto un evento intitolato “Inno all’amore sano” che ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Durante l’incontro sono stati affrontati aspetti legati alle relazioni rispettose e alle problematiche legate alla violenza di genere. L’obiettivo principale è stato promuovere un confronto aperto e diretto tra i presenti.

Un momento di riflessione e confronto dedicato al tema della violenza di genere e all'importanza di costruire relazioni sane e rispettose. È questo l'obiettivo dell'incontro "Inno all'amore sano", in programma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Teverola. L'iniziativa è promossa dal Comune di Teverola, dal sindaco e dall'amministrazione comunale insieme al gruppo Teverola Futura, ed è organizzata dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità Francesca Simonelli. L'appuntamento nasce dalla necessità di affrontare un tema sempre più urgente.