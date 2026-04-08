Stop ai tram a Roma da lunedì 13 aprile | le modifiche alle linee 2 3 e 19 e i bus sostitutivi

Da lunedì 13 aprile, i tram delle linee 2, 3 e 19 a Roma saranno temporaneamente sospesi per un periodo di cinque settimane. Le modifiche alle linee sono necessarie a causa di lavori urgenti da parte di Acea Ato2, che coinvolgono le infrastrutture di rete. Durante questo periodo, i passeggeri dovranno fare affidamento sui bus sostitutivi che circolano lungo le tratte interessate. Le variazioni alla viabilità sono state comunicate dall'azienda di trasporto locale.

Disagi ai tram 2, 3 e 19 per 5 settimane a Roma: i bus su rotaie di Atac si fermano per permettere i lavori urgenti Acea Ato2 e la viabilità subisce modifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Soltanto ieri scrivevamo di come, tra Trigoria e gli Usa, fosse scattata l’ora delle scelte per il futuro della Roma. E la sensazione, ribadita dalla voce di Massara a San Siro, è che la centralità di Gasperini nel progetto non sia in discussione, anzi. «Gasperini per - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Venerdì dalle 16 alle 20 corteo da piazza Vittorio a piazzale del Verano, con percorso su via Principe Eugenio, viale Manzoni, via Giolitti, il tunnel di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo e via Tiburtina. x.com