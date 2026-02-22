Caponata di carciofi alla siciliana la versione invernale dal gusto agrodolce

La caponata di carciofi alla siciliana nasce come variante invernale della classica ricetta estiva con le melanzane. La causa è l’arrivo della stagione fredda, che spinge a usare ortaggi più adatti a questo periodo. Questa versione si caratterizza per il gusto agrodolce, con carciofi freschi e ingredienti locali. La preparazione richiede attenzione ai dettagli, come la cottura dei carciofi e la giusta combinazione di zucchero e aceto. Molti chef la preferiscono come antipasto durante i mesi più freddi.

Ingredienti, procedimento e consigli pratici per realizzare una ricetta tradizionale semplice, equilibrata e ideale da servire fredda come contorno oppure piatto unico stagionale La tradizione siciliana si rinnova anche nei piatti di stagione. Tra le varianti più apprezzate della cucina isolana c'è la caponata di carciofi, versione invernale della celebre ricetta estiva a base di melanzane. Un piatto dal caratteristico equilibrio agrodolce, arricchito dalla delicatezza dei carciofi, ideale sia come contorno sia come portata unica semplice da realizzare. Si inizia dalla pulizia dei carciofi, eliminando le foglie esterne più dure fino a ottenere i cuori.