fermati con 186mila euro tentano di corrompere i militari

Due giovani di Solofra sono stati fermati a Volla dopo aver tentato di corrompere i militari, offrendo 186 mila euro. La loro mossa non è riuscita, e sono stati arrestati. Tuttavia, dopo l’udienza di convalida a Napoli, sono stati liberati e dovranno rispettare l’obbligo di dimora.

Tempo di lettura: 2 minuti Due giovani di Solofra sono stati arrestati a Volla, ma sono stati successivamente scarcerati e sottoposti all’obbligo di dimora al termine dell’udienza di convalida celebrata a Napoli. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola, Teresa Valentino, ha convalidato l’arresto in flagranza, ritenendo però che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte senza il ricorso alla custodia in carcere. I due uomini sono difesi dagli avvocati Mauro Iannone e Raffaele Tecce. I fatti contestati. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Volla in possesso di 186. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

