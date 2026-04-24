Chiara piange dopo la sentenza La legale dell’ex | Si è sentito tradito ed escluso da lei

Chiara Petrolini ha ascoltato senza reazioni la lettura della sentenza a Parma, che l'ha condannata a 14 anni di carcere. La sua avvocata ha dichiarato che si è sentita tradita ed esclusa da lei, e Chiara è scoppiata in lacrime dopo aver sentito il verdetto. La decisione è stata comunicata in aula durante l'udienza di oggi.

Chiara Petrolini ha assistito impassibile alla lettura della sentenza che l'ha condannata a 14 anni di carcere oggi a Parma. Poi la ragazza, che stando ad alcune testimonianze avrebbe pianto alla lettura della sentenza, è uscita dall'aula, gremita di giornalisti ma anche di amici della famiglia e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La verità di St3pny: “In cima a YouTube, poi la sentenza. Mi sono sentito tradito ma ora riparto”Stefano Lepri, classe 1994, è stato uno dei volti più importanti su YouTube in Italia. Lukaku escluso da Conte? La strategia dell’allenatore è molto chiaraIl Napoli nel pomeriggio ha ospitato a Castel Volturno il Portici, formazione che milita in eccellenza, per un allenamento congiunto che ha offerto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Zerocalcare al festival di Askatasuna sul presidio in Vanchiglia: Ricorda il G8 del 2001. Piange il cuore; Chiama la scuola per mettersi in malattia e muore poco dopo: il liceo Stefanini piange la prof Bruzzese; Chiara Rossi mamma muore a 48 anni | Addio anima bella. Tuscania piange la morte di Chiara Rossi a soli 48 anni: Veglia sui tuoi adorati bimbiTUSCANIA - Tragedia a Tuscania. La città piange la scomparsa di Chiara Rossi. La donna, molto conosciuta e stimata, aveva solo 48 anni. In tanti, dopo ... etrurianews.it #Napoli - Piange un’altra vittima sul lavoro: Ciro Mennella perde la vita in un tragico incidente. Il cordoglio dell’assessore Chiara Marciani e l’appello alla sicurezza nei cantieri #Cronaca #Lavoro #Sicurezza #Incidente #UltimaOra #Notizie #NanoTV facebook