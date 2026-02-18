Lukaku escluso da Conte? La strategia dell’allenatore è molto chiara
Romelu Lukaku non è stato convocato da Antonio Conte durante l’allenamento congiunto tra Napoli e Portici a Castel Volturno, deciso dall’allenatore per motivi tattici. La scelta mira a testare altre soluzioni offensive, senza coinvolgere il belga. La sessione si è concentrata su esercitazioni di squadra e schemi d’attacco, con il tecnico che ha osservato attentamente i giocatori a disposizione. La decisione di escludere Lukaku lascia intendere una strategia precisa di Conte per le prossime partite ufficiali. La squadra si prepara a nuove sfide.
Il Napoli nel pomeriggio ha ospitato a Castel Volturno il Portici, formazione che milita in eccellenza, per un allenamento congiunto che ha offerto indicazioni importanti ad Antonio Conte. Il test è servito per far accumulare minuti nelle gambe ai nuovi acquisti e a valutare le condizioni dei giocatori rientrati dagli infortuni, uno su tutti Romelu Lukaku. L’impiego dell’attaccante belga sta facendo molto discutere: da quando è ritornato in campo il 25 Gennaio, Big Rom non è mai partito titolare trovando solo pochi spezzoni di gara, fino alla partita di Domenica in cui il fedelissimo di Conte è rimasto in panchina per tutta la durata del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
