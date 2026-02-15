La verità di St3pny | In cima a YouTube poi la sentenza Mi sono sentito tradito ma ora riparto

Stefano Lepri, noto come St3pny, ha condiviso la sua verità dopo aver subito una sentenza che ha cambiato la sua vita. La causa è il fatto che si è sentito tradito dopo aver raggiunto il successo su YouTube, dove tra il 2014 e il 2018 ha accumulato milioni di iscritti e visualizzazioni con i Mates. Ora, dopo aver affrontato questa delusione, ha deciso di ripartire, determinato a ricostruire il suo percorso.