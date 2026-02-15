La verità di St3pny | In cima a YouTube poi la sentenza Mi sono sentito tradito ma ora riparto
Stefano Lepri, noto come St3pny, ha condiviso la sua verità dopo aver subito una sentenza che ha cambiato la sua vita. La causa è il fatto che si è sentito tradito dopo aver raggiunto il successo su YouTube, dove tra il 2014 e il 2018 ha accumulato milioni di iscritti e visualizzazioni con i Mates. Ora, dopo aver affrontato questa delusione, ha deciso di ripartire, determinato a ricostruire il suo percorso.
Stefano Lepri, classe 1994, è stato uno dei volti più importanti su YouTube in Italia. Tra il 2014 e il 2018 insieme ai Mates ha dominato le classifiche della piattaforma. In questa intervista a Fanpag.it racconta tutta la sua storia, dagli inizi a quella sentenza che ha cambiato la sua carriera.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Sono stato assolto dall’accusa di evasione fiscale. I brand e le persone mi hanno abbandonato. Vi ho odiati”: lo streamer St3pny si sfoga su YouTube
Lo streamer St3pny annuncia di essere stato assolto dall'accusa di evasione fiscale, condividendo la sua esperienza attraverso un video su YouTube.
Fabio Fognini: “Soffro di ansia e attacchi di panico, la prima volta mi sono sentito morire. Ora so gestirli”
Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha condiviso per la prima volta la sua esperienza con ansia e attacchi di panico, rivelando come questi problemi abbiano influenzato la sua carriera da tennista.
