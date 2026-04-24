Chiara piange dopo la sentenza La legale dell’ex | Si è escluso da lei

Chiara Petrolini ha ascoltato senza espressione la decisione del tribunale, che l'ha condannata a 14 anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata oggi a Parma, mentre la donna ha mostrato un volto immobile. Dopo la lettura, Chiara si è lasciata andare alle lacrime, senza fare dichiarazioni pubbliche. La sua avvocata ha commentato che si è esclusa ogni possibilità di riconciliazione tra le parti.

Chiara Petrolini ha assistito impassibile alla lettura della sentenza che l'ha condannata a 14 anni di carcere oggi a Parma. Poi la ragazza, che stando ad alcune testimonianze avrebbe pianto alla lettura della sentenza, è uscita dall'aula, gremita di giornalisti ma anche di amici della famiglia e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Chiara piange dopo la sentenza. La legale dell’ex:”Si è sentito tradito ed escluso da lei”Chiara Petrolini ha assistito impassibile alla lettura della sentenza che l'ha condannata a 14 anni di carcere oggi a Parma. Lukaku escluso da Conte? La strategia dell’allenatore è molto chiaraIl Napoli nel pomeriggio ha ospitato a Castel Volturno il Portici, formazione che milita in eccellenza, per un allenamento congiunto che ha offerto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Zerocalcare al festival di Askatasuna sul presidio in Vanchiglia: Ricorda il G8 del 2001. Piange il cuore; Chiama la scuola per mettersi in malattia e muore poco dopo: il liceo Stefanini piange la prof Bruzzese; Chiara Rossi mamma muore a 48 anni | Addio anima bella. Tuscania piange la morte di Chiara Rossi a soli 48 anni: Veglia sui tuoi adorati bimbiTUSCANIA - Tragedia a Tuscania. La città piange la scomparsa di Chiara Rossi. La donna, molto conosciuta e stimata, aveva solo 48 anni. In tanti, dopo ... etrurianews.it Polistena piange la piccola Chiara Mammola: domani i funerali per l’ultimo salutoPolistena è ancora sotto shock per la tragica scomparsa della piccola Chiara Mammola, la bambina di soli 5 anni morta ieri sera investita accidentalmente dal trattore guidato dal padre. La tragedia, a ... strettoweb.com #Napoli - Piange un’altra vittima sul lavoro: Ciro Mennella perde la vita in un tragico incidente. Il cordoglio dell’assessore Chiara Marciani e l’appello alla sicurezza nei cantieri #Cronaca #Lavoro #Sicurezza #Incidente #UltimaOra #Notizie #NanoTV facebook