Oggi si tiene una nuova udienza in tribunale riguardo alla giovane donna accusata di aver sepolto due neonati nel giardino di casa. La donna, che si trova agli arresti domiciliari dal 20 settembre 2024, aspetta la decisione sulla sua posizione. La sentenza, prevista per questa giornata, determinerà il suo eventuale processo o altre misure da adottare. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambiente giudiziario e tra la comunità locale.

Ai domiciliari dal 20 settembre del 2024 ed oggi la sentenza che deciderà del suo futuro.Chiara Petrolini, la studentessa universitaria di 22 anni accusata di aver sepolto nel giardino di casa propria i due bambini che portava in grembo e che prima, secondo la procura di Parma, avrebbe ucciso, è così in aula in attesa di conoscere la decisione dei giudici. Ipm hanno chiesto 26 anni di carcere, il suo avvocato l’assoluzione, invocando la mancata capacità di intendere e di volere. E così, questa mattina la Corte d’Assise apre l’ultima delle dieci udienze che in qualche ora emetterà il verdetto al termine di bravi arringhe di replica di uno degli avvocati di parte civile e del difensore di Petrolini.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Petrolini, oggi sentenza per la 22enne accusata di aver sepolto due suoi neonati in giardino

Processo Petrolini, il padre dei neonati chiede risarcimento milionario - Vita in diretta 16/03/2026

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