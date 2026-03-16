La famiglia dell'ex fidanzato di Chiara Petrolini ha presentato una richiesta di risarcimento di 1 milione e 650 mila euro per la morte di due neonati. Chiara Petrolini si è presentata in aula per chiarire la propria posizione, mentre il pubblico ministero ha avanzato una richiesta di 26 anni di carcere. La vicenda riguarda il procedimento legale in corso.

Chiara Petrolini in aula si difende per sette minuti, descrivendosi non come una madre che ha ucciso i propri figli. Racconta di aver ritenuto entrambi i figli morti alla nascita e quindi di aver solo occultato i cadaveri. Parole che non convincono l’accusa: vengono proposti 26 anni al posto dell’ergastolo, facendo prevalere le attenuanti sulle aggravanti. Nel frattempo la famiglia dell’ex fidanzato, parte civile nel processo, chiede un risarcimento da 1.650.000 euro. Il caso di Chiara Petrolini Chiara Petrolini ha parlato nell’aula del tribunale di Parma e si difende per sette minuti, spiegando perché ha ucciso i due figli e li ha seppelliti nel giardino di Traversetolo, il tutto all’insaputa dei genitori e del fidanzato dell’epoca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Petrolini, per i due neonati morti la famiglia dell'ex fidanzato chiede 1 milione e 650 mila euro

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