Durante il processo per il caso Petrolini, la difesa ha richiesto l’assoluzione della imputata, sostenendo che non fosse in grado di capire e volere nel momento dei fatti contestati. La richiesta si basa sulla presunta incapacità di Chiara Petrolini di agire con consapevolezza, secondo quanto dichiarato dall’avvocato di parte. La discussione prosegue in udienza, con le parti che presentano le argomentazioni e le prove a supporto delle proprie posizioni.

L’avvocato Nicola Tria dopo l’udienza: "È anche una vittima di una fragilità psichica”. La 22enne è imputata per l’omicidio dei due neonati e l’occultamento dei corpi “Chiara Petrolini non è punibile perché non era capace di intendere e di volere al momento dei fatti”. Lo ha ribadito all’uscita dall’udienza l’avvocato Nicola Tria, legale della 22enne, sotto processo per l’omicidio dei suoi due figli neonati e per l’occultamento dei corpi, ritrovati nella sua villa di Vignale di Traversetolo. La richiesta principale della difesa è l’assoluzione per incapacità di intendere e volere, sulla base di una consulenza di parte della difesa che evidenzierebbe un vizio di mente “determinante” rispetto ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Caso Petrolini, la difesa chiede l’assoluzione: "Chiara non era capace di intendere e volere"

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