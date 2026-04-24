Oggi si è pronunciata la sentenza nel procedimento a carico di Chiara Petrolini, condannata a 24 anni di reclusione. La donna, che era agli arresti domiciliari dal 20 settembre 2024, era imputata per l’omicidio del primogenito. La decisione della corte stabilisce il suo destino giudiziario, mentre l’imputata è stata assolta dall’accusa di omicidio. La vicenda ha suscitato vasta attenzione nell’ambito delle cronache giudiziarie.

Ai domiciliari dal 20 settembre del 2024 ed oggi la sentenza sul suo futuro.Chiara Petrolini, la studentessa universitaria di 22 anni accusata di aver sepolto nel giardino di casa propria i due bambini che portava in grembo e che prima, secondo la procura di Parma, avrebbe ucciso, è stata condannata a24 anni e 3 mesi. Ipm ne avevano chiesti 26, e il suo avvocato l’assoluzione, invocando la mancata capacità di intendere e di volere. E così, questa mattina la Corte d’Assise ha aperto l’ultima delle dieci udienze emettendo il verdetto al termine delle brevi arringhe di replica di uno degli avvocati di parte civile e del difensore di Petrolini....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Petrolini condannata a 24 anni, assolta dall’omicidio del primogenito

Chiara Petrolini condannata. Assolta per il primogenito

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