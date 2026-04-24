Milo Infante ha commentato la condanna a 24 anni e tre mesi di Chiara Petrolini, condannata per l’omicidio del suo secondo figlio, mentre è stata assoltta per altri reati. La sentenza riguarda esclusivamente l’accusa di omicidio, e non sono state emesse condanne o assoluzioni in relazione ad altri reati contestati. Infante ha criticato pubblicamente la decisione, affermando che la donna avrebbe evitato una condanna più severa.

Il 24 aprile Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. La donna è stata giudicata responsabile solo di uno dei due omicidi contestati, quello del secondo neonato partorito il 9 agosto 2024. Per l’accusa dell’altro omicidio, i giudici hanno riqualificato il reato di occultamento di cadavere. In merito alla sentenza di primo grado, Milo Infante ha commentato: “L’ha fatta franca nel contesto sociale non in giudizio perché non c’è prova che il primo bambino sia nato vivo”. Chiara Petrolini condannata La Corte di assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi. Come riporta Adnkronos, la ragazza era accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Petrolini condannata solo per l'omicidio del secondo figlio, Milo Infante attacca: "L'ha fatta franca"

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